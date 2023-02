Hacker filorussi attaccano siti di aziende e istituzioni italiane dopo la visita di Giorgia Meloni a Kiev

Che cosa è un attacco Ddos

Un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) è un tipo di attacco informatico che mira a sovraccaricare un server o un sito web inviando un'enorme quantità di traffico da diverse fonti contemporaneamente. Il risultato di un attacco DDoS è quello di impedire agli utenti legittimi di accedere al servizio o al sito web, in quanto il server diventa troppo occupato per elaborare tutte le richieste. Questo avviene perché il server viene sommerso da una quantità enorme di richieste, spesso generate da un gran numero di computer e dispositivi diversi che fanno parte di una rete botnet, controllata da un attaccante. In sostanza, un attacco DDoS mira a sovraccaricare il server o il sito web, impedendo agli utenti legittimi di accedervi. L'obiettivo principale di questo tipo di attacco è quello di causare un'interruzione del servizio, che può essere dannoso per le attività online, le attività commerciali e le organizzazioni che si basano sulla disponibilità dei loro servizi o siti web per il loro lavoro quotidiano.