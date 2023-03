Ferrari sotto attacco informatico: nel mirino i dati dei clienti | "Non cederemo al ricatto"

Ferrari ha ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti.

Lo comunica la stessa casa di Maranello, aggiungendo che non accoglierà nessuna richiesta di riscatto, "in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi". L'attacco informatico non comporta alcun impatto sull'operatività dell'azienda.