Cuneo, dona 200mila euro ai poveri della città dopo la morte

Ansa

Non è un record in città, perché nel 2011 il dentista Giulio Ferrero donò la bellezza di 10 milioni di euro. Ma nei giorni in cui l'Italia è sprofondata di nuovo nell'incubo coronavirus la notizia di un'eredità da 200mila euro destinata esclusivamente alle persone più bisognose di Cuneo fa bene al cuore. La protagonista di questo atto di grande generosità è un'anziana del posto, la cui identità non è stata rivelata dal Comune.