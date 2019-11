Empoli, anziana muore e lascia al Comune un milione di euro: "In cambio costruite un gattile e un canile"

Ha deciso di lasciare la sua eredità al Comune, con tanto si testamento siglato e protocollato, a scanso di equivoci: un milione di euro in cambio della cura, per i prossimi 50 anni, della sua tomba. Sono le ultime volontà di un'anziana signora di Empoli (la cui identità è ignota): in particolare, il suo lascito è composto da trecentomila euro in contanti e alcuni immobili il cui valore stimato è settecentomila euro. Ma, alla manutenzione della sua lapide si aggiunge un'altra richiesta: quella di costruire un gattile e un canile in città.