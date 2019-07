Bergamo, lascia in eredità un milione e 300mila euro a Emergency: "Ma spendeteli in Italia"

A Bergamo, un settantasettenne ha lasciato in eredità un milione e 300mila euro a Emergency. L'uomo, venuto a mancare lo scorso settembre dopo una lunga malattia, non aveva eredi e aveva deciso di lasciare i suoi soldi a un ente benefico, ma a una condizione: che il denaro venisse speso in Italia.

Come scritto da Bergamonews, l'ultra settantenne, ex impiegato di banca in pensione, aveva una partecipazione in una società immobiliare. Qualche anno fa però decise di farsi liquidare la propria quota, entrando così in possesso di una consistente quantità di denaro. "Ci conoscemmo in quella occasione perché io seguii la vicenda" ha raccontato l'esecutore testamentario, l'avvocato Roberto Trussardi. "In seguito ha lottato a lungo con il cancro e ha quindi usato parte del denaro per le cure, ma voleva destinare il resto a un ente benefico. Mi ha chiesto un parere e io gli ho parlato di Emergency e delle sue attività".