Cuneo, è morta a 112 anni nonna Miglia: mai preso farmaci in vita sua

E' morta nella notte nel Cuneese a 112 anni Erminia Bianchini Defilippi, la donna più longeva d'Italia. Erminia, che tutti chiamavano nonna Miglia, negli ultimi anni è stata assistita dalla figlia Ninfa in una casa di frazione Ricca a Diano d'Alba (Cuneo). Nata a Bra il 23 aprile 1908, adottata quando era piccola, aveva vissuto i drammi della Prima e della Seconda guerra mondiale, lavorando in campagna e badando ai piccoli di casa. "Non ha mai preso un farmaco in vita sua", racconta la figlia.