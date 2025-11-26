Abbandonati in strada nel Nisseno: diciotto cuccioli di cane salvati dai carabinieri

Il senso civico di un automobilista e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno permesso di salvare diciotto cuccioli di cane abbandonati lungo una strada provinciale del Nisseno. L'uomo, notando un veicolo fermo sul ciglio della carreggiata e un individuo intento a scaricare dal cofano alcuni cartoni, si è avvicinato e ha scoperto che contenevano cuccioli di cane. Dopo aver invitato l'uomo a fermarsi e riprendere gli animali, ha annotato il numero di targa e ha contattato un attivista animalista, che ha subito avvisato la centrale operativa dei carabinieri di Caltanissetta.