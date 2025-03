Palazzina crollata a Bari, una persona soccorsa: "Ci avevano detto che l'avrebbero aggiustata in 5 o 6 mesi"

"Siamo stati un anno fuori da questo palazzo, quattro ingegneri ci avevano detto che l'avrebbero sistemato in 5 o 6 mesi, ma guardate ora cosa è successo", spiega Isabella Scandicchio ai microfoni di "Pomeriggio Cinque". La donna, su invito della giornalista, ricostruisce le dinamiche della sera del crollo della palazzina. "Ieri sono andata da mia suocera perché non stava bene. Quando sono arrivata qui, verso le 18:15, dovevo un attimo salire in casa per prendere delle cose e mi hanno detto di non andare perché l'edificio stava per crollare. Io non ci credevo, ma dopo due minuti tutti è crollato tutto. Ero sotto, ma per fortuna non mi sono fatta nulla", racconta la donna. E aggiunge: "Siamo 20 famiglie e siamo state fuori un anno. Venivamo solo ogni tanto per prendere delle cose che ci potevano servire. Ho vissuto un po' da mia figlia, ma mia figlia ha 3 figli. Non possiamo vivere così, mio marito non sta nemmeno bene a livello di salute".