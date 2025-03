Paura a Bari, crolla palazzina: si scava tra la macerie

A Bari una palazzina già sgomberata mesi fa, perché dichiarata pericolante, è crollata nel quartiere Carrassi, non lontano dal centro. Non è ancora chiaro se vi siano persone rimaste coinvolte nel crollo. In particolare, c'è apprensione per una donna anziana che, malgrado l'ordinanza di sgombero sarebbe rimasta nell'edificio. "Un boato, poi tutto è venuto giù", raccontano i testimoni. Al lavoro i vigili del fuoco della squadra Usar, specializzata nelle operazioni di soccorso in eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici. Sul posto è arrivato anche il sindaco Vito Leccese insieme alla pm della procura di Bari Carla Spagnuolo.