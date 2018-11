Negozi vuoti, serrande abbassate, decine di locali in affitto. La situazione documentata a Lanciano da Stasera Italia, in onda su Rete 4, è la stessa in tutta Italia: solo nei primi nove mesi del 2018 sono stati 20mila i commercianti costretti ad abbassare le serrande perché i consumi, certifica l'Istat, sono calati del 2% riducendo gli incassi di 900 milioni di euro. "La situazione è drammatica, sono più i negozi che chiudono di quelli che aprono. Quelli che resistono sono da considerare dei veri e propri eroi", commenta una donna intervistata, mentre un'altra ammette di aver dovuto abbandonare la vita da commerciante per rimettersi in gioco come dipendente.