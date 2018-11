Mr Kelp, l’azienda toscana che assume solo over 50 disoccupati e travolti dalla crisi

“Abbiamo una produttività superiore e di molto rispetto a quella di altre aziende”, parole e musica di Alessandro Marzocca, fondatore e proprietario di Mr Kelp, impresa di pulizia e lavori in casa con sede a Firenze. L’idea innovativa che sta alla base del progetto è quella di assumere solo persone over 50, disoccupati e con un’età difficile per pensare a un ricollocamento lavorativo: “Non è una seconda chance, ma una possibilità che diamo a queste persone di ripartire e di rimettersi in gioco”. Così, mentre tanti italiani aspettano il reddito di cittadinanza, questa azienda prende una strada alternativa, molto gradita ai dipendenti: “Il lavoro ti restituisce la dignità, molto più rispetto a un sussidio”.