Da operaie a imprenditrici pur di salvare la loro azienda tessile in crisi. È la storia di 22 sarte del Centro Moda Polesano di Stienta (Rovigo) che preoccupate di rimanere senza un impiego hanno deciso di unire le forze e investire la loro disoccupazione acquisendo la fabbrica. A maggio l'azienda aveva chiuso i battenti, ma loro non si sono arrese e con grande determinazione si sono salvate da sole. "Avevamo paura di non vedere un futuro, ci siamo rimboccate le maniche e siamo ripartite - commenta una delle dipendenti. Adesso il centro ha assunto altre 17 persone e punta a ingrandirsi ulteriormente.