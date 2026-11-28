Cremona, il boccone gli va di traverso davanti a padre e figlio: 47enne muore dopo giorni di agonia
Il dramma in un ristorante alle porte della città. Stefano Bazzana, 47 anni, era originario di Fiesse: la comunità in queste ore si è stretta attorno alla famiglia
I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma non c'è stato nulla da fare. Stefano Bazzana, 47enne, è morto dopo giorni di agonia in ospedale, a causa di un boccone andato di traverso. La tragedia, riportata dal Giornale di Brescia, è avvenuta domenica 22 novembre in un ristorante alle porte di Cremona, davanti al padre e al figlio di appena 4 anni.
Bazzana stava pranzando con i famigliari quando, improvvisamente, un boccone di carne gli ha ostruito le vie respiratorie. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, anche i presenti all'interno del ristorante hanno tentato il possibile praticandogli il massaggio cardiaco e tutte le manovre per salvargli la vita. Il 47enne dopo l'arrivo dell'ambulanza è stato trasferito in ospedale. Per giorni si è sperato in un epilogo diverso ma purtroppo, tra venerdì 27 e sabato 28 novembre, l'uomo è deceduto.
La notizia ha colpito tutta la comunità di Cremona dove Stefano Bazzana risiedeva da moltissimi anni, ma ha scosso anche Fiesse dove viveva il padre, professionista molto conosciuto. L'intera comunità del comune cremasco in queste ore ha ricordato il "ragazzo biondo con gli occhi azzurri pieno di vita, molto bravo a giocare a calcio". Anche la parrocchia di Fiesse lo ha ricordato in queste ore in un post sui social, stingendosi alla famiglia per il lutto improvviso che l'ha colpita. in un post social