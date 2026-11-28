Bazzana stava pranzando con i famigliari quando, improvvisamente, un boccone di carne gli ha ostruito le vie respiratorie. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, anche i presenti all'interno del ristorante hanno tentato il possibile praticandogli il massaggio cardiaco e tutte le manovre per salvargli la vita. Il 47enne dopo l'arrivo dell'ambulanza è stato trasferito in ospedale. Per giorni si è sperato in un epilogo diverso ma purtroppo, tra venerdì 27 e sabato 28 novembre, l'uomo è deceduto.