Roma, bimbo di un anno e mezzo muore soffocato da un pezzo di mela

I carabinieri, che indagano sull'accaduto, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente causato da una tragica fatalità. Il padre del bambino è originario di Vitorchiano, nel Viterbese, dove vivono i nonni e dove si è presto diffusa la tragica notizia. La comunità si è stretta attorno ai genitori, molto conosciuti nella zona. Il sindaco Ruggero Grassotti ha espresso la vicinanza della città alla famiglia parlando di "un dolore profondo che ha colpito tutta la comunità".