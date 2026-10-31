Roma, bimbo di un anno e mezzo muore soffocato da un pezzo di mela

Tragedia alla periferia di Roma. Un bimbo di un anno e mezzo è morto soffocato da un pezzo di mela mentre stava cenando con i genitori in un'abitazione nella zona de La Storta, nel quadrante Nord della capitale. Il frammento di mela gli ha ostruito le vie respiratorie: immediata la richiesta di soccorso dei familiari e la corsa in ambulanza, ma il piccolo è spirato prima dell'arrivo in ospedale.
Tragica fatalità
Il dramma si è consumato nei giorni scorsi, come riportato da diversi organi di informazione locali. Il bambino stava mangiando il frutto quando un boccone gli è andato fatalmente di traverso. Immediata la richiesta d'aiuto al numero unico per le emergenze e la corsa disperata verso il policlinico Gemelli. Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi dei medici a bordo dell'ambulanza, per il bambino non c'è stato nulla da fare: vani anche gli estremi tentativi di rianimarlo da parte del personale medico dell'ospedale.
Il cordoglio della comunità
I carabinieri, che indagano sull'accaduto, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente causato da una tragica fatalità. Il padre del bambino è originario di Vitorchiano, nel Viterbese, dove vivono i nonni e dove si è presto diffusa la tragica notizia. La comunità si è stretta attorno ai genitori, molto conosciuti nella zona. Il sindaco Ruggero Grassotti ha espresso la vicinanza della città alla famiglia parlando di "un dolore profondo che ha colpito tutta la comunità".