India, gli offrono un dolce ma... è una bomba: lo addenta e muore a 35 anni

Un'esplosione improvvisa, davanti ai familiari, e una morte che ha lasciato sotto shock un intero villaggio. Rajendra Barautiya, 35 anni, è deceduto dopo aver morso un oggetto che gli era stato presentato come un ragsulla, un dolce tradizionale indiano. In realtà si trattava di una bomba rudimentale. A consegnargliela sarebbe stato un vicino di casa, ora tra le persone arrestate per la vicenda. Il dramma si è consumato il 10 novembre a Padariya Chhanta, nel distretto di Dindori, nello Stato del Madhya Pradesh. La polizia ha avviato un procedimento per omicidio ai sensi dell'articolo 105 del Bharatiya Nyaya Sanhita, il codice penale indiano, e per violazioni della normativa sugli esplosivi.