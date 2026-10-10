contro la revisione delle liste elettorali

Proteste in India: a Nuova Delhi "fermati migliaia di manifestanti" | Arrestato anche il leader del Partito delle blatte

Per il politico Abhijeet Dipke l'accusa è di manifestazione non autorizzata

10 Ott 2026 - 17:30
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© Afp

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Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del Partito delle blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Citando proprie fonti di polizia, la testata The Hindu sostiene che nella regione della capitale siano state fermate "oltre 5mila persone", l'Indian Express afferma che sono "circa 4mila", mentre per l'agenzia di stampa Pti sarebbero "oltre 3mila". Arrestato anche lo stesso leader del Partito delle blatte, Abhijeet Dipke: l'accusa è di manifestazione non autorizzata.

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