India, crolla una palazzina a New Delhi: sei morti

I soccorritori temono che ci possano essere ancora persone intrappolate tra le macerie. Le squadre di protezione civile, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia, stanno utilizzando macchinari pesanti e unità cinofile per individuare eventuali persone rimaste intrappolate. L'All India Institute of Medical Sciences, che ha accolto le vittime del crollo, ha dichiarato che nel suo centro traumatologico sono giunte 10 persone. "Cinque sono arrivate già morti, mentre un paziente in condizioni critiche è deceduto in seguito alle ferite riportate", si legge in un comunicato dell'AIIMS.