India, crolla una palazzina a New Delhi: sei morti

Almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi, in India. L'immobile di cinque piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno del 6 settembre nel quartiere di Satya Niketan, nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
Proseguono le ricerche
I soccorritori temono che ci possano essere ancora persone intrappolate tra le macerie. Le squadre di protezione civile, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia, stanno utilizzando macchinari pesanti e unità cinofile per individuare eventuali persone rimaste intrappolate. L'All India Institute of Medical Sciences, che ha accolto le vittime del crollo, ha dichiarato che nel suo centro traumatologico sono giunte 10 persone. "Cinque sono arrivate già morti, mentre un paziente in condizioni critiche è deceduto in seguito alle ferite riportate", si legge in un comunicato dell'AIIMS.