Nepal, estratti vivi due operai da un tunnel a dieci giorni dall'alluvione

Inizialmente solo uno degli operai era stato ritrovato e tratto in salvo. "Siamo stati informati che una persona è appena stata estratta sana e salva dal tunnel Trishuli-3", ha comunicato il ministro dell'Energia nepalese Biraj Bhakta Shrestha. Poi, il secondo annuncio: "Abbiamo appena appreso che una seconda persona è stata salvata", ha aggiunto poco dopo il suo collega dell'Interno Sudan Gurung. Decine di soccorritori nepalesi, assistiti da esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud hanno lavorato instancabilmente per oltre una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici.