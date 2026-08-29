Alluvione Tibet, rintraccia madre e zia grazie a un video su TikTok: "Ora tiriamole fuori"
Una farmacista di Milton Keynes, in Inghilterra, è riuscita a ricostruire gli ultimi spostamenti di madre e zia con un video pubblicato, sembra, da una guida turistica
© Afp
Ha riconosciuto la madre e la zia in un video pubblicato su TikTok poche ore prima della devastante alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. A raccontare la storia è il Guardian, che scrive di come Tulshi Patel, farmacista di Milton Keynes, in Inghilterra, è riuscita a ricostruire gli ultimi spostamenti delle due donne, Hemangini Jitendra Patel e Hema Sunil Amin, partite per un pellegrinaggio. Delle due non si hanno più notizie e la famiglia ora chiede aiuto per riuscire a individuarle e portarle in salvo.
L'ultimo segnale al Friendship Bridge
La madre e la zia di Tulshi Patel erano in viaggio insieme. L'ultima conversazione tra Tulshi e le due donne risale a lunedì, mentre il giorno dopo la figlia aveva ricevuto una loro fotografia. Poi più nulla. L'ultimo dato certo sulla loro posizione era arrivato dal segnale Gps del gruppo turistico, localizzato al Friendship Bridge, il ponte al confine tra Nepal e Cina. Secondo quanto raccontato da Tulshi Patel, le due donne avrebbero dovuto attraversare la frontiera, ma il passaggio sarebbe stato rinviato, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche. La svolta è arrivata durante le ricerche condotte autonomamente dalla famiglia. "Abbiamo fatto delle ricerche approfondite e abbiamo trovato un video su TikTok che confermava la nostra versione dei fatti: mia madre, mia zia e altre tre persone del gruppo turistico erano al confine in attesa di attraversare, credo che il video fosse stato girato dalla guida turistica nepalese", ha raccontato Patel al Guardian.
"Abbiamo provato anche a contattare la guida"
Il video, secondo la donna, sarebbe stato registrato mercoledì mattina, poco prima delle 6 (ora locale). Nel filmato Tulshi ha riconosciuto la madre, la zia e altre tre persone che viaggiavano con loro. A quel punto la famiglia ha cercato di sfruttare ogni possibile elemento per ottenere nuove informazioni. Patel ha spiegato di aver scritto alle due donne, sperando di ricevere almeno una conferma della ricezione dei messaggi. "Abbiamo scritto a entrambe nella speranza che mostrassero una spunta di conferma per indicare che avevano visto o letto il video", ha detto. I familiari hanno inoltre provato a raggiungere la guida turistica nepalese: "Abbiamo scritto alla guida turistica nel caso avesse campo, perché avrà sicuramente una Sim locale". Ogni giorno la famiglia prova anche a contattare la guida attraverso WhatsApp.
"Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a tirarle fuori"
Tulshi Patel ha raccontato che la madre e la zia erano in buona salute e avevano preparato con attenzione il viaggio, che aspettavano dall'inizio dell'anno. La famiglia ha anche valutato la possibilità di raggiungere direttamente il Nepal per partecipare alle ricerche, ma ha rinunciato perché non sapeva quanto sarebbe stato possibile avvicinarsi alla regione colpita. La farmacista di Milton Keynes non vuole però arrendersi. "Non ci siamo arresi, ma da parte nostra tutto ciò che possiamo fare è fare ricerche. Ora abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a tirarle fuori tutte sane e salve", ha detto. L'obiettivo resta quello di ottenere informazioni sul gruppo e riuscire a riportare a casa le due donne e le altre persone che erano con loro.