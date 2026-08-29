Alluvione Tibet, rintraccia madre e zia grazie a un video su TikTok: "Ora tiriamole fuori"

Tulshi Patel ha raccontato che la madre e la zia erano in buona salute e avevano preparato con attenzione il viaggio, che aspettavano dall'inizio dell'anno. La famiglia ha anche valutato la possibilità di raggiungere direttamente il Nepal per partecipare alle ricerche, ma ha rinunciato perché non sapeva quanto sarebbe stato possibile avvicinarsi alla regione colpita. La farmacista di Milton Keynes non vuole però arrendersi. "Non ci siamo arresi, ma da parte nostra tutto ciò che possiamo fare è fare ricerche. Ora abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a tirarle fuori tutte sane e salve", ha detto. L'obiettivo resta quello di ottenere informazioni sul gruppo e riuscire a riportare a casa le due donne e le altre persone che erano con loro.