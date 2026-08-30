Alluvione tra Nepal e Tibet: i morti salgono a 750 | Gli Usa stanziano 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti

Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre tre migliaia di persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa, tra Nepal e Tibet, mercoledì 26 agosto. Il bilancio delle vittime, in continuo aggiornamento, continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 700, per la precisione 750, le persone che hanno perso la vita. Il dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare il Nepal. Secondo la Cnn ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel Paese.