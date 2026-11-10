India, tre operai morti in una fabbrica di componenti per iPhone | Apple: "Indagheremo"

In India tre operai sono morti per sospetta asfissia durante alcuni lavori di manutenzione e pulizia all'interno di uno stabilimento della Tata Electronics, nel distretto di Krishnagiri, nello Stato del Tamil Nadu. L'azienda produce componenti per iPhone. Secondo quanto riferisce The New Indian Express, i tre lavoratori, di 25, 28 e 32 anni, sarebbero stati esposti a gas tossici mentre effettuavano controlli su un serbatoio dell'impianto di trattamento delle acque reflue.
Cosa è successo
Secondo una prima ricostruzione, uno degli operai si sarebbe sporto all'interno del serbatoio, perdendo conoscenza dopo aver inalato il gas. Un secondo lavoratore sarebbe entrato per soccorrerlo, svenendo a sua volta, mentre un terzo collega, nel tentativo di aiutarli, avrebbe subito la stessa sorte. Un quarto membro della squadra, testimone dell'incidente, ha dato l'allarme. I tre sono stati estratti dal serbatoio e trasportati in un ospedale, dove i medici ne hanno constatato il decesso. Le vittime lavoravano per una società subappaltatrice incaricata degli interventi sull'impianto di filtrazione. "La sicurezza e la dignità di ogni lavoratore devono rimanere al primo posto", ha scritto su X la ministra dell’industria del Tamil Nadu Virudhai Magal Keerthana. Il gruppo Tata rifiuta di commentare, per quanto riguarda Apple, invece, "indagherà sull'incidente" secondo una fonte.