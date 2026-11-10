India, tre operai morti in una fabbrica di componenti per iPhone | Apple: "Indagheremo"

Secondo una prima ricostruzione, uno degli operai si sarebbe sporto all'interno del serbatoio, perdendo conoscenza dopo aver inalato il gas. Un secondo lavoratore sarebbe entrato per soccorrerlo, svenendo a sua volta, mentre un terzo collega, nel tentativo di aiutarli, avrebbe subito la stessa sorte. Un quarto membro della squadra, testimone dell'incidente, ha dato l'allarme. I tre sono stati estratti dal serbatoio e trasportati in un ospedale, dove i medici ne hanno constatato il decesso. Le vittime lavoravano per una società subappaltatrice incaricata degli interventi sull'impianto di filtrazione. "La sicurezza e la dignità di ogni lavoratore devono rimanere al primo posto", ha scritto su X la ministra dell’industria del Tamil Nadu Virudhai Magal Keerthana. Il gruppo Tata rifiuta di commentare, per quanto riguarda Apple, invece, "indagherà sull'incidente" secondo una fonte.