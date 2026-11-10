Sospetta asfissia

India, tre operai morti in una fabbrica di componenti per iPhone | Apple: "Indagheremo"

La scomparsa per asfissia durante i lavori di pulizia in uno stabilimento Tata Electronics

10 Nov 2026 - 07:05
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

In India tre operai sono morti per sospetta asfissia durante alcuni lavori di manutenzione e pulizia all'interno di uno stabilimento della Tata Electronics, nel distretto di Krishnagiri, nello Stato del Tamil Nadu. L'azienda produce componenti per iPhone. Secondo quanto riferisce The New Indian Express, i tre lavoratori, di 25, 28 e 32 anni, sarebbero stati esposti a gas tossici mentre effettuavano controlli su un serbatoio dell'impianto di trattamento delle acque reflue

Google Preferred Site

Cosa è successo

 Secondo una prima ricostruzione, uno degli operai si sarebbe sporto all'interno del serbatoio, perdendo conoscenza dopo aver inalato il gas. Un secondo lavoratore sarebbe entrato per soccorrerlo, svenendo a sua volta, mentre un terzo collega, nel tentativo di aiutarli, avrebbe subito la stessa sorte. Un quarto membro della squadra, testimone dell'incidente, ha dato l'allarme. I tre sono stati estratti dal serbatoio e trasportati in un ospedale, dove i medici ne hanno constatato il decesso. Le vittime lavoravano per una società subappaltatrice incaricata degli interventi sull'impianto di filtrazione. "La sicurezza e la dignità di ogni lavoratore devono rimanere al primo posto", ha scritto su X la ministra dell’industria del Tamil Nadu Virudhai Magal Keerthana. Il gruppo Tata rifiuta di commentare, per quanto riguarda Apple, invece, "indagherà sull'incidente" secondo una fonte.

Ti potrebbe interessare

videovideo
india
apple

Sullo stesso tema