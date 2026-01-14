Da Crans-Montana alle nostre case: tutti i rischi del "fuoco"

Un paradosso che costa vite umane - Le cause più frequenti dei roghi nelle abitazioni sono i guasti elettrici (12.573 casi nel 2024) e i problemi a camini e canne fumarie (8.467), con un pericolo Gli incendi domestici costituiscono solo il 15,9% degli interventi dei Vigili del Fuoco, ma causano vittime nel 46% dei casi e feriti nel 53%. Roma è la provincia più colpita, con oltre 15.000 incendi, seguita da Napoli, Milano, Palermo e Torino. Inoltre, secondo dati della La NFPA (National Fire Protection Association), gli incendi oggi si propagano molto più rapidamente di quanto avvenisse in passato: il tempo a disposizione per mettersi in salvo è passato dai 17 minuti degli anni '60) ai 2-3 minuti oggi, esponendo le categorie più fragili (anziani, bambini e disabili) a pericoli molto maggiori. Il rischio è inoltre in crescita, a causa dell’uso frequente di materiali sintetici negli arredi. Insomma, nelle nostre case, che pure consideriamo un nido sicuro, il pericolo è ancora maggiore di quello che correvano inconsapevolmente le giovani vittime di Crans-Montana.