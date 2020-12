Covid, Zampa: dopo le feste prosegue la suddivisione a fasce | Variante Gb, Miozzo: il vaccino sarà efficace

L’Agenzia europea per il farmaco deciderà oggi se autorizzare il vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech. L’agenzia regolatoria, che ha sede ad Amsterdam, ha anticipato la decisione, inizialmente prevista per il 29 dicembre, a seguito delle pressioni per accelerare il processo da parte della Germania e di altri Stati Ue, nel tentativo di rendere possibile il cosiddetto "vaccine day" il 27 dicembre. L’Ue inizierà dunque le somministrazioni del vaccino tra sei giorni, a condizione che l’Ema conceda un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di un anno.