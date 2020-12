Ema, via libera al vaccino Pfizer-BioNTech | Si potrà somministrare ai maggiori di 16 anni

"E' un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei. L'Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino BioNTech/Pfizer. Ora agiremo velocemente. Mi aspetto una decisione della Commissione europea entro questa sera". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen."Le notizie positive di oggi rappresentano un importante passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia". Lo ha aggiunto la direttrice dell'Ema, Emer Cooke. "Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell'Ue - ha aggiunto - Possiamo garantire ai cittadini dell'Ue la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari". "Tuttavia, il nostro lavoro non si ferma qui. Continueremo a raccogliere e analizzare i dati sulla sicurezza e l'efficacia di questo vaccino per proteggere le persone che assumono il vaccino nell'Ue", ha aggiunto.La Commissione europea dovrebbe dare entro sera l'autorizzazione all'immissione sul mercato del vaccino Pfizer-BioNTech, dopo l'ok dell'Ema. "Mi aspetto una decisione della Commissione europea entro questa sera", ha scritto su Twitter la presidente Ursula von der Leyen."Le nostre raccomandazioni sono di continuare a lavarsi le mani di frequente, usare le mascherine e mantenere la distanza fisica perche' al momento non possiamo essere certi che la vaccinazione impedisca il contagio e su questo è in corso una sperimentazione": lo ha detto Harald Enzmann, presidente del comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema).