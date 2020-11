Coronavirus, Azzolina: "Fare di tutto per tenere aperte le scuole"

In Giappone è in arrivo una terza ondata di coronavirus. E' l'avvertimento delle autorità sanitarie nipponiche. Il premier Yoshihide Suga ha auspicato di ottenere dosi di vaccini sufficienti a coprire tutta la popolazione giapponese, ma intanto aumentano i casi giornalieri di Covid-19 in parte per le temperature in calo e in parte per i tanti spostamenti all'interno del Paese favoriti da una campagna del governo per promuovere il turismo locale.