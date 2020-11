Covid, in Italia 35.098 casi con 217mila tamponi e altri 580 morti

Sono 35.098 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 217.758 tamponi eseguiti. La Regione che segna l'incremento maggiore di contagi è ancora una volta la Lombardia (10.955). Le vittime salgono a quota 42.330, con altri 580 decessi. Le terapie intensive a livello nazionale aumentano di 122 unità, per un totale di 2.971. I guariti nelle ultime 24 ore sono 17.734.

Monza trasforma l'autodromo in un check point ospedaliero. Per alleviare la pressione sulle strutture sanitarie, le ambulanze vengono indirizzate sulla pista dove è stata allestita la struttura triage. Qui i pazienti vengono visitati e poi indirizzati verso la struttura più corretta.

Le Regioni con i numeri più allarmanti - Dopo la Lombardia, è il Piemonte la Regione con il numero più alto di nuovi casi, con i suoi 3.659 contagi nelle ultime 24 ore. In Campania si segnalano altri 2.716 casi, in Veneto 2.763, in Emilia Romagna 2.430, in Lazio 2.608 e in Toscana 2.223.

Quasi un milione i casi da inizio pandemia - Dall'inizio dell'emergenza i casi complessivi di Covid, compresi vittime e guariti, nel nostro Paese sono 995.463 mentre i soli guariti o dimessi sono fino ad oggi 363.023, tra i quali 17.734 nelle ultime 24 ore.