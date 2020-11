Covid, discoteche aperte ad agosto in Sardegna: la Procura apre un'inchiesta 

Un'inchiesta per epidemia colposa è stata aperta dalla Procura di Cagliari a seguito della messa in onda di un servizio di Report sull'apertura ad agosto delle discoteche in Sardegna, che avrebbe favorito la diffusione del Covid prima sull'isola e poi in varie Regioni italiane. I magistrati vogliono capire se la Regione abbia consentito l'apertura dei locali della Costa Smeralda nonostante fosse a conoscenza dei rischi.