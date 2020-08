Coronavirus, una giovane positiva: "Per colpa di una serata in discoteca ho infettato tutta la mia famiglia, papà lotta per la vita"

"Decidemmo che per una sera in discoteca non sarebbe successo niente. Fu l'inizio del film horror che sto vivendo". Sono le parole che Martina affida al Corriere della Sera per raccontare come il Covid-19 abbia cambiato la sua vita e quella delle persone che le stanno intorno. La giovane ha contratto il virus dopo aver trascorso una serata in un locale della Sardegna. "Dopo di me, fecero il test a tutti i miei familiari: solo mia mamma risultò negativa. Mio papà da due settimane è in terapia intensiva. Non posso vederlo, non posso aiutarlo, non posso fare niente. Non me lo potrò mai perdonare".