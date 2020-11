Coronavirus, in Italia 32.961 nuovi casi e altri 623 decessi | Superata la soglia di un milione di contagi 

In Italia ci sono 32.961 nuovi casi di coronavirus a fronte di 225.640 tamponi eseguiti (il giorno precedente l'incremento era stato di 35.098 su 217.758 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 623 decessi (mentre martedì sono stati 580) per un totale di vittime che sale a 42.953. In terapia intensiva sono ricoverati 3.081 pazienti (+110). La Regione più colpita è la Lombardia (+8.180). I casi totali da inizio pandemia sono 1.028.424.

LEGGI ANCHE > La situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi

Pressione sugli ospedali e guariti I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 29.444, 811 in più rispetto a ieri. E' stato così superato il tetto massimo raggiunto il 4 aprile con 29.010 ricoveri. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 9.090 guariti. Gli attualmente positivi in Italia sono 613.358, 23.248 in più rispetto alla giornata di ieri. Il rapporto tra positivi e test è del 14,6%, in calo di 1,5% rispetto a martedì.

Le Regioni con più casi Ancora una volta la Lombardia si conferma la Regione con il maggior incremento di nuovi casi (+8.180), davanti a Campania (+3.166), Veneto (+3.082) e Piemonte (+2.953).