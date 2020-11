Covid, Arcuri responsabile del piano per la distribuzione dei vaccini

IPA

Sarà il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri il responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini in Italia. Lo ha appreso l'Ansa da fonti di governo. Ad Arcuri, dunque, il compito di occuparsi della gestione delle scorte, della conservazione e della spedizione perché, avrebbe spiegato l'esecutivo, "la distribuzione sia efficiente e avvenga in piena sicurezza".