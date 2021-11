Covid, Speranza: "Massima attenzione per l'allarme dell'Oms, acceleriamo sulle terze dosi"

Accelerare sulla terza dose - Proprio parlando dei vaccini, il ministro ha ricordato che "stamani l'86,45% ha fatto la prima dose e l'83,3% delle persone vaccinabili ha completato il ciclo". Sulla terza dose Speranza ha poi annunciato: "Lavoreremo dalla prossima settimana per allargare la dose booster anche a ulteriori fasce generazionali. Dobbiamo ancora recuperare sulle prime dosi e accelerare sulle terze dosi, raccomandate a tutti i fragili indipendentemente dall'età e a coloro che hanno avuto il monodose J&J e per gli over60".

Terza dose disponibile per tutti - Sulla disponibilità delle terze dosi, il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, ha garantito che "per il 2022 abbiamo già opzionato dosi tali per cui siamo i grado di effettuare la terza dose a tutti quelli che hanno completato qualsiasi tipo di ciclo vaccinale, quindi anche ad alte cifre. Di quelle dosi ce n'è una quota parte che sarà messa a disposizione dei Covax". Il picco di somministrazione delle terze dosi, ha spiegato, "sarà tra dicembre e febbraio".

Italia tutta bianca - Se dal monitoraggio dell'Iss è emerso che nel nostro Paese l'incidenza e l'indice Rt sono in aumento, dall'altra, ha sottolineato il ministro, "le regole di cui disponiamo funzionano: in questo momento l'Italia è tutta bianca e il cambio di colore avviene sulla base dell'occupazione ospedaliera e ora nessuna Regione è in condizioni per uscire dall'area bianca. Credo che se continuiamo a investire sulla campagna di vaccinazione potremo avere uno scudo per gestire al meglio la stagione autunnale e invernale che è quella più critica per i virus".

Green pass - Per Speranza la certificazione verde è "uno strumento decisivo per il controllo epidemico perché rende più sicuri i luoghi in cui è utilizzato e ha avuto un effetto incentivante per la campagna di vaccinazione. Quindi l'intenzione del governo è continuare a utilizzare questo strumento decisivo e non sono all'ordine del giorno delle modifiche rispetto alla modalità di utilizzo del Green pass". Ad oggi, ha concluso,"sono stati scaricati 117 milioni di certificati, e questo numero dà il senso di uno strumento che gli italiani hanno imparato ad utilizzare e apprezzare".

Stato d'emergenza - Sull'eventuale proroga dello stato d'emergenza "il governo deciderà nelle giornate immediatamente precedenti alla scadenza", ha aggiunto. "Ciò che è sotto gli occhi di tutti è che i dati ci indicano una crescita della curva epidemica ma il governo valuterà poco prima della scadenza (31 dicembre 2021, ndr) dello stato di emergenza".

Uso delle mascherine - Mentre la campagna vaccinale prosegue, Speranza ha voluto ricordare l'importanza dei dispositivi di protezione. "Le mascherine restano obbligatorie al chiuso - ha detto - ma vanno usate in tutti i casi in cui c'è un rischio di assembramento: è importante insistere sulle misure e i comportamenti che, insieme alla campagna vaccinale, restano elementi fondamentali per gestire questa fase della pandemia".