Covid, l'agenzia del farmaco Gb approva la pillola antivirale Merck

Italy Photo Press

L'agenzia regolatoria del farmaco britannica ha approvato il Molnupiravir, prima pillola indicata per il trattamento del Covid a essere registrata. La medicina, realizzata dal colosso americano Merck Sharp & Dohme in partnership con Ridgeback Biotherapeutics, potrà essere prescritta a chiunque risulti positivo al Covid e abbia almeno un fattore di rischio come l'obesità, una cardiopatia, il diabete o in genere un'età superiore ai 60 anni.