Vaccini Usa, ok definitivo a Pfizer per bambini 5-11 anni |  Biden: "Siamo a una svolta"

Le autorità americane hanno dato il via libera definitivo al vaccino anti-Covid della Pfizer per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. A Washington si punta a uno scatto significativo nella campagna vaccinale nel Paese. Il presidente Biden: "Siamo a una svolta".

Il via libera è "grande passo in avanti nella nostra battaglia per sconfiggere il virus", ha ricordato Biden precisando che la campagna di vaccinazione per i bambini potrà iniziare nella settimana dell'8 novembre.

La Fda (l'ente governativo americano che vigila sui prodotti farmaceutici) ha raccomandato di utilizzare un terzo della dose impiegata per gli adulti.

Milioni di dosi realizzati da Pfizer e dal suo partner Biontech sono già stati spediti a studi medici e farmacie.