Covid, Figliuolo: subito terza dose contro pandemia dei non vaccinati

Ansa

Quanto sta avvenendo in alcuni Paesi europei con "la cosiddetta pandemia dei non vaccinati" indica "con forza la necessità di incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi" e di "proseguire con il completamento dei cicli primari". E' quanto scrive il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una circolare con la quale chiede alle Regioni di "rinforzare l'opera di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione" anti Covid.