Covid, in Germania altri 34mila contagi: 165 morti in 24 ore

Ansa

E' ancora massima allerta in Germania per la situazione Covid. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Koch, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 33.949 nuovi contagi, mentre i nuovi decessi sono 165. Un aumento dei casi che conferma la nuova fiammata dell'epidemia in tutto il Paese, pur a fronte di una diminuzione dei morti rispetto al giorno precedente, che aveva registrato 20.398 contagi e 194 decessi.