Covid, Speranza: ad aprile già 13 milioni di vaccinati

Da oggi l'Italia in zona arancione, con il lockdown pensato per il Natale-Covid che viene sospeso fino al 30 di dicembre. Si tornerà in zona "rossa" dal 31 al 3 gennaio. Le misure tornano ad alleggerirsi il 4, per chiudere ancora in rosso il 5 e 6 gennaio. Per tutto il periodo natalizio è confermato il divieto di spostamenti dopo le 22. Nelle giornate di fascia arancione, riapriranno bar e ristoranti ma solo per l'asporto fino alle 22.