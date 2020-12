Coronavirus, in Italia 8.913 nuovi casi e altri 305 decessi | Il tasso di positività sfiora il 15%

In Italia ci sono 8.913 nuovi casi di coronavirus a fronte di 59.879 tamponi effettuati (il giorno prima l'incremento era stato di 10.407 su 81.285 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 305 decessi (contro i 261 di sabato) per un totale, da inizio emergenza, che sale a 71.925. In terapia intensiva sono ricoverati 2.580 pazienti (-2). La Regione più colpita è il Veneto con 3.337 nuovi casi. Il tasso di positività è del 14,88% .

Il tasso di positività sfiora il 15% - Il tasso odierno di positività, dunque, è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di sabato (+2%). I ricoverati con sintomi sono in tutto 23.571, in aumentano di 267 unità, mentre gli attualmente positivi sono 581.760.

Terapie intensive stabili - Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.580. In isolamento domiciliare ci sono ora 555.609 persone, in aumento di 554 unità rispetto a sabato.