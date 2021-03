Covid, Spada (Humanitas) a Tgcom24: "Misure restrittive arrivate tardi"

"In questo momento la curva dei contagi dà la prova di avere delle variazioni percentuali gradualmente in riduzione ogni giorno. Questo significa che nel giro di alcuni giorni, 7-10, verosimilmente, si arriva a quel punto di massimo, che non è tanto lontano in termini assoluti, dopodiché inizierà a scendere". E' questo il quadro che il professor Paolo Spada (Humanitas-Pdo), molto seguito online con la sua pagina "Pillole di Ottimismo", presenta a Tgcom24. "Faccio notare - aggiunge - che a questa fase di rallentamento di velocità di crescita si è arrivati prima delle misure restrittive che verranno e che sono tardive. Bisogna agire tempestivamente e localmente".