Autocertificazione, clicca e scarica il documento necessario per spostarsi da lunedi 15 marzo

Da lunedì 15 marzo quasi tutta Italia sarà in zona rossa o arancione . Unica eccezione la Sardegna, che rimane bianca. Passano in rosso Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre Regioni saranno arancioni. Per potersi muovere sarà quindi necessaria l'autocerficazione , necessaria per giustificare lo spostamento.

Nelle Regioni rosse non si può uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. In quelle arancioni, invece, ci si può spostare liberamente all'interno del proprio Comune (ma non durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina). Si può uscire dal proprio comune solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.