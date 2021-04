Covid Sardegna, una cena nel penultimo giorno di zona bianca si è trasformata in un focolaio: 43 contagi e un morto

Istockphoto

Il 20 marzo, penultimo giorno di zona bianca in Sardegna, un imprenditore di Pula (Cagliari), Carlo Monni, ha festeggiato il suo 81esimo compleanno con una quindicina di parenti e amici al ristorante. Una cena che gli è stata fatale. E' in quella occasione, infatti, che sarebbe stato contagiato dal Covid per poi morire il 6 aprile all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era ricoverato da una settimana. Inoltre, la serata si è trasformata in un focolaio. Oltre alla comitiva riunita per i festeggiamenti, erano infatti presenti anche altri clienti. Come riporta L'Unione Sarda, accertati tutti i casi e e ricostruiti i tracciamenti a pochi giorni dal compleanno, l'Ats ha stabilito che le persone contagiate sono state in tutto 43.