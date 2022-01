Covid: riaprono le scuole, in vigore anche le nuove regole sul Green pass

Ansa

Riaprono le scuole in Italia, con il timore di dover presto applicare la didattica a distanza a causa del dilagare dei contagi. Secondo il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, è possibile che manchi personale, ma "gli istituti sono un posto sicuro". Da oggi entrano in vigore anche le nuove regole sul Green pass. Per accedere a bar, ristoranti, alberghi, piscine, nonché su bus, treni, aerei e navi servirà quello rafforzato.