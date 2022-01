Covid, 155.659 nuovi casi con 993.201 tamponi e altri 157 decessi | Quasi 2 milioni gli attualmente positivi

In Italia ci sono 155.659 nuovi casi di coronavirus a fronte di 993.201 tamponi effettuati (mentre il giorni prima l'incremento era stato di 197.552 con 1.220.266 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 157 decessi (contro i 184 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 139.038. In terapia intensiva sono ricoverati 1.595 pazienti (+38) mentre i guariti sono 30.399. Tasso di positività al 15,7%.

I numeri - Le persone ricoverate con sintomi sono 15.657 (+717) mentre in isolamento domiciliare ci sono 1.926.737 persone. Gli attualmente positivi nel nostro Paese sfiorano i due milioni (sono 1.943.979 per la precisione). Il tasso di positività è in leggero calo (0,5%) rispetto al giorno precedente. Sono 115.089.493 le dosi di vaccino somministrate in totale.

La Regione che ha visto il maggior incremento giornaliero di casi è la Lombardia (+36.858), seguita dal Veneto (+13.973).