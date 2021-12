Covid, Palù: con Omicron limitazioni giuste ma no allarmismo

Tgcom24

Non è scontato che in poche settimane la variante Omicron diventi prevalente in Italia. "Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di protezione e prevenzione collettive ed individuali, vedi ricorso alla mascherina e al tampone. Le restrizioni in arrivo sono necessarie". A dirlo è Giorgio Palù, virologo del Comitato tecnico scientifico e presidente dell'Aifa.