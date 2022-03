Covid, Palù (Aifa): "Nuovi indizi sulla fuga del virus dal laboratorio cinese"

Si rafforza l'ipotesi che considera la fuga del coronavirus da un laboratorio cinese come causa scatenante della pandemia.

"Lo spillover con salto di specie animale-uomo potrebbe essere stato compiuto per cause accidentali da un virus del pipistrello sperimentalmente adattato a crescere in vitro", afferma il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù. Secondo l'esperto "si può ipotizzare una manipolazione effettuata per soli scopi di ricerca, non certo con intenzioni malevole. Non sarebbe la prima volta che un virus scappi per sbaglio da un laboratorio ad alta sicurezza".