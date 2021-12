Covid, scienziata di Harvard: "La fuga di laboratorio è l'ipotesi più probabile sull'origine del virus"

Ansa

L'ipotesi più probabile sull'origine del Covid resta una fuga di laboratorio. A dirlo nel corso di un'audizione davanti alla commissione Scienza e Tecnologia del Parlamento britannico è la dottoressa Alina Chan, specialista in terapia genica e ingegneria cellulare del Mit e di Harvard. "Per chi è a conoscenza dell'origine della pandemia - ha detto - ora non è sicuro farsi avanti. Ma ci sono tantissime informazioni archiviate e prima o poi usciranno".