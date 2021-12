Vaccino pediatrico, Locatelli: "Il 7% del bambini contagiati presenta sintomi del Long Covid"

Oltre ai rischi di Covid grave "vi sono evidenze che mostrano come una percentuale di circa il 7% dei bambini può sviluppare sintomi prolungati del Long Covid . Questi numeri esprimono perché dobbiamo salutare con gioia il fatto che le famiglie italiane possono usufruire dell'opportunità di vaccinare i bambini ". Lo ha detto Franco Locatelli , presidente del Consiglio Superiore di Sanità, circa la campagna vaccinale in età pediatrica.

La vaccinazione anti-Covid tra 5 e 11 anni "offre uno strumento importante per proteggere i bambini dal rischio di malattia grave - ha aggiunto -. Stime dell'Ecdc valutano come ogni 10mila casi sintomatici pediatrici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in intensiva e un decesso. In più in età pediatrica il Covid si può manifestare con sindrome infiammatoria multisistemica, che si verifica a un'età media di 9 anni, il 45% dei casi sono diagnosticati tra 5 e 11 e il 70% può richiedere terapia intensiva".

Locatelli ha poi lanciato un appello per la vaccinazione dei più piccoli: "Voglio fare un appello a tutte le famiglie, a tutte le madri e padri: considerate la vaccinazione, sfruttate questa opportunità, parlate con il vostro pediatra, vaccinate i vostri bambini, fatelo per loro, dimostrate quanto bene volete ai vostri bambini conferendo loro il massimo della protezione possibile".