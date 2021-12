Green pass falsi, blitz della polizia: perquisizioni in tutta Italia

Ansa

Blitz della polizia postale con raffiche di perquisizioni in tutta Italia nei confronti di un gruppo criminale specializzato nella commercializzazione di Green pass falsi, in grado di superare i controlli delle app. L'operazione scaturisce dalle indagini dalla procura di Napoli: la struttura, senza violare in via diretta i sistemi informatici, era in grado di generare il certificato utilizzando le credenziali di accesso sottratte alle farmacie.