Covid, Figliuolo: Natale sicuro, pronti a vaccinare casa per casa

Ansa

"Siamo pronti a immunizzare casa per casa, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500 mila dosi al giorno". Il commissario Figliuolo, nominato alla testa del Comando operativo di vertice interforze, spiega il piano per le festività. La campagna vaccinale: oggi prende il via per i bambini da 5 a 11 anni. "Le Regioni hanno registrato un buon aumento delle prenotazioni - spiega -. Noi siamo pronti a vaccinare tutta la platea".