Covid, Cdm approva la proroga dello stato di emergenza

Ansa

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga dello stato d'emergenza per il Covid, fino al 31 marzo 2022. Il vertice è terminato dopo un'ora di assemblea a Palazzo Chigi. La bozza prevede anche la proroga della norma che stabilisce i criteri per le zone bianca, gialla, arancione e rossa. Il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all'aperto.