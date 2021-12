Covid, 20.677 nuovi casi su 776.563 tamponi e altri 120 morti

I numeri della pandemia

In Italia non si registravano 120 morti dal 28 maggio scorso quando i decessi furono 126. L'ultimo picco si era registrato il 10 dicembre, quando le vittime hanno raggiunto quota 118. Sono invece 863 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a lunedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.163, cioè 212 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Gli attualmente positivi sono 297.394, 6.637 in più da lunedì.